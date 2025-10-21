News

Atp Vienna, Tsitsipas si ritira: Musetti giocherà con Medjedovic

by Adnkronos
(Adnkronos) – Cambia l'avversario di Lorenzo Musetti al primo turno del torneo Atp 500 di Vienna (veloce indoor, montepremi 2.736.875 euro). Il toscano, numero 8 del mondo e quarta testa di serie, sfiderà nel tardo pomeriggio di oggi il serbo Hamd Medjedovic, numero 67 del ranking Atp, che ha preso il posto del greco Stefanos Tsitsipas, numero 25 del mondo, che si è ritirato.  
