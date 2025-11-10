News

Atp Finals, una tifosa speciale per Sinner: anche Laila Hasanovic in tribuna per l’esordio di Jannik

by Adnkronos

(Adnkronos) – Una tifosa speciale per Jannik Sinner. C’è anche Laila Hasanovic in tribuna alla Inalpi Arena di Torino, per tifare Jannik Sinner nel giorno del suo esordio alle Atp Finals. La modella danese, che solo pochi giorni fa ha compiuto 25 anni (festeggiando in Alto Adige) è stata pizzicata dalle telecamere nei primi minuti del match contro Felix Auger-Aliassime.  

Un po’ di tensione nello sguardo della compagna di Jannik, anche lei emozionata per lo spettacolo offerto in questi giorni dal ‘Torneo dei maestri’. La modella è nell’angolo dell’azzurro, seduta in terza fila, dietro ai coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill.  

