News

Atp Finals, oggi Sinner-Zverev – Il match in diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo alle Atp Finals di Torino. Oggi, mercoledì 12 novembre, il tennista azzurro sfida il tedesco Alexander Zverev nella seconda partita del girone Bjorn Borg. Nel match d’esordio del Torneo dei Maestri, a cui Sinner arriva da campione in carica dopo il trionfo dello scorso anno, ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime in due set. Vittoria in due set anche per Zverev, contro Ben Shelton. Si comincia non prima delle 20:30. 

Dove vedere Sinner-Zverev? La sfida sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 2, ma anche sui canali Sky Sport. Match visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv. 

Nel match conclusivo del girone, Jannik sfiderà Shelton. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ricoverato dopo inseguimento con polizia, muore al San...

L’idea di Musk: “Costellazioni di satelliti per gestire...

Famiglia morta per il crollo del campanile di...

Podcaster denunciato per violenza sessuale, la madre della...

Roma, assessore sardo cade da scale del Ministero...

Il campo largo boccia il gelato alla buvette...

Mondelez, Mangiarotti: “Con Harmony supportiamo introduzione di tecniche...

Atp Finals, per Sinner rifinitura sotto gli occhi...

Fedriga: “Completare attuazione Missione 6 per dare a...

Carta d’identità, l’annuncio di Zangrillo: “Gli over 70...