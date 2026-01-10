News

Atalanta-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – L’Atalanta torna in campo in Serie A. La Dea sfida oggi, sabato 10 gennaio, il Torino – in diretta tv e streaming – alla New Balance Arena nella 20esima giornata di campionato. La squadra di Palladino è reduce dalla netta vittoria di Bologna, dove si è imposto per 2-0, mentre quella di Baroni è stata battuta in casa dall’Udinese nell’ultimo turno. 

 

La sfida tra Atalanta e Torino è in programma oggi, sabato 10 gennaio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Zalewski, De Keteleare; Krstovic. All. Palladino 

Torino (3-5-2): Paleari; Ismaijli, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Adams, Simeone. All. Baroni 

 

Atalanta-Torino sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match sarà inoltre disponibile sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web Dazn. 

 

