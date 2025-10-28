News

Atalanta-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Big match in Serie A. Oggi, martedì 28 ottobre, l'Atalanta affronta il Milan – in diretta tv e streaming – alla New Balance Arena di Bergamo nella nona giornata di campionato. La Dea è reduce dal pareggio contro la Cremonese, 1-1 con Brescianini che è riuscito a recuperare lo svantaggio firmato Vardy, dopo aver pareggiato per 0-0 anche in Champions League nella gara casalinga contro lo Slavia Praga. La squadra di Juric si ritrova quindi in settima posizione con 12 punti in classifica. Il Milan di Allegri invece è terzo a quota 17 ed è stato scavalcato in testa da Napoli e Roma, ora a +1 sui rossoneri, dopo aver pareggiato per 2-2 a San Siro contro il Pisa neopromosso.  La sfida tra Atalanta e Milan è in programma oggi, martedì 28 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Bellanova, Ederson, De Roon, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Juric 
Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri  Atalanta-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Venezuela, Maduro: “Smantellata cellula Cia che pianificava un...

Halloween, prezzi da brivido: feste e travestimenti sempre...

Lecce-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Incidenti sul lavoro, in Cdm il decreto sicurezza:...

Torna ‘Belve’, stasera la prima puntata della nuova...

Riforma della giustizia, oggi in Senato ddl sulla...

Influenza, 5 milioni di italiani senza medico famiglia:...

Ucraina, prove di forza Usa-Russia fra diplomazia in...

Sinner torna numero uno dopo Parigi? Le combinazioni...

Meloni ‘chiude’ la partita banche: “Possono essere soddisfatte”....