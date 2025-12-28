Atalanta-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (anche in chiaro)

(Adnkronos) – Big match nella 17esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 28 dicembre, l’Atalanta ospita l’Inter – in diretta tv e streaming – al Gewiss Stadium. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta nella semifinale di Supercoppa italiana, dove sono stati battuti dal Bologna ai calci di rigore, mentre la Dea ha vinto 1-0 in trasferta con il Genoa.

La sfida tra Atalanta e Inter è in programma oggi, domenica 28 dicembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-5-2): Carnesecchi; Hien, Kolasican, Scalvini; Bernasconi, Ederson, De Roon, Zappacosta, Zalewski; Scamacca, De Ketelaere. All. Palladino.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dimarco, Mkhitaryan, Zielinski, Barella, Luis Henrique; Thuram, Lautaro. All. Chivu

Atalanta-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, che per l’occasione offrirà l’opportunità di vedere la partita in chiaro (e quindi gratis) a circa due milioni di non abbonati. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma di Dazn.

