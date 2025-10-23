Assalto pullman Pistoia Basket, i tre ultras fermati non rispondono a gip

(Adnkronos) – I tre ultras fermati per l'assalto di domenica al pullman dei tifosi del Pistoia Basket in cui è morto Raffaele Marianella non hanno risposto alle domande del gip di Rieti nel corso dell'udienza di convalida. Per i tre, Alessandro Barberini, Kevin Pellecchia e Manuel Fortuna i pm hanno chiesto la convalida dei fermi e la misura della custodia cautelare in carcere. Richieste su cui si dovrà esprimere il gip.

