News

Assalto a furgone portavalori sull’autostrada A14, chiuso tratto tra Ortona e Pescara Sud

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Assalto a furgone portavalori sull’autostrada A14 Bologna-Taranto. Alle ore 7 circa è stato chiuso il tratto compreso tra Ortona e Pescara Sud, in direzione Pescara, a causa di una rapina a un furgone portavalori, avvenuto all’altezza del km 402, in cui sono rimaste coinvolte anche tre auto e un camion. Utilizzati chiodi, fumogeni e almeno un paio di mezzi sono stati dati alle fiamme. 

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, che stanno effettuando gli accertamenti, e il personale della Direzione 7 Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Attualmente, nel tratto interessato, il traffico risulta bloccato e si registra 1 km di coda in direzione Pescara. Gli utenti che viaggiano verso Pescara devono uscire a Ortona, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Pescara Sud. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ucraina, raid russo su Kiev: almeno 2 morti

Venezuela, Maduro oggi in aula. Trump minaccia Colombia,...

Maduro oggi in tribunale, parte il processo a...

Terremoto nelle Marche, scossa magnitudo 3.8 in provincia...

Strage Crans-Montana, oggi il rimpatrio di 5 dei...

Venezuela, Trump punta tutto su Rubio: un ‘vicerè’...

Manovra, addio Quota 103 e mese in più...

Messaggio al Venezuela e Groenlandia nel mirino, la...

Maduro, la foto di Trump diventa uno spot:...

Roma, crolla albero vicino al Colosseo: vigili del...