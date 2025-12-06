Ascolti tv, ‘The Voice Senior’ vince il prime time. 1 milione e 262mila spettatori per Meloni da Mentana

(Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con ‘The Voice Senior’che ha ottenuto 3.684.000 telespettatori e il 24,4% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con ‘Io Sono Farah’ che ha totalizzato 1.601.000 telespettatori con uno share dell’11,2%. Terzo posto per Retequattro con ‘Quarto Grado’ con 1.160.000 telespettatori e il 9% di share.

Fuori dal podio, sul Nove ‘Fratelli di Crozza’ è stato seguito da 960.000 telespettatori (5,4%) mentre su La7 ‘Propaganda Live’ è stata vista da 803.000 telespettatori (5,9% di share). Su Italia1 il programma ‘Le Iene presentano: La Cura’ ha interessato 697.000 telespettatori con il 6% e su Rai2 ‘Nella tana dei lupi’ ha intercettato 671.000 telespettatori (share del 4,1%). Su Rai3 ‘FarWest’ ha totalizzato 465.000 telespettatori e il 3,1% mentre su Tv8 ‘Casino Royale’ ha interessato 282.000 telespettatori (share dell’1,9%).

Quanto agli ascolti dei Tg delle 20, il TgLa7, che ha proposto l’intervista del direttore Enrico Mentana alla premier Giorgia Meloni, ha ottenuto il 6,8% di share, 1.262.000 telespettatori e 2.130.000 contatti.

Nell’access prime time a guidare gli ascolti è stata ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5, vista da 5.277.000 telespettatori pari al 26,5% di share. Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ ha ottenuto 4.159.000 telespettatori (21,9%) di share mentre ‘Affari Tuoi’ ha ottenuto 4.596.000 telespettatori (23% di share).

