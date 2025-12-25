Ascolti tv, oltre 2 milioni di spettatori per la messa di Leone XIV alla vigilia di Natale

(Adnkronos) – Grande attenzione del pubblico ieri, mercoledì 24 dicembre, per la prima Santa messa della notte di Natale, celebrata da Papa Leone XIV in mondovisione, in onda dalle 21.50 su Rai 1 – a cura del Tg1 e di Rai Vaticano – e seguita da 2 milioni 129 mila spettatori pari al 16% di share. A seguire, lo speciale Notte di Natale di ‘A Sua immagine’ ha registrato il 14,3% di share con 1 milione 351 mila spettatori mentre ‘Giubileo 2025: da Giovanni Paolo II a Papa Leone XIV – Fari di Speranza’ il 9,9% di share e 682 mila spettatori.

In una nota la Rai riferisce poi che in prima serata su Rai 2, il film d’animazione di Disney ‘Zootropolis’ ha registrato il 7,7% di share e 1 milione 80 mila spettatori. Su Rai 3 ‘Uno sguardo dal cielo’ ha segnato il 3,6% di share e 518 mila spettatori. Nel preserale è sempre vincente l’”Eredità’ con il 24,6% di share e 3 milioni 556 mila spettatori e, in access prime time ‘Affari tuoi’ è al 23,7% di share con 3 milioni 666mila spettatori.

Nello stesso segmento orario, su Rai 3, ‘Blob di tutto di più’ ottiene 951 mila spettatori con il 6,3% di share, ‘Via dei matti n.0’ il 5,6% di share con 858 mila spettatori, ‘Un posto al sole’ il 6,6% con 1 milione 28 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1 ‘Unomattina’ segna il 19,3% di share con 1 milione 22 mila spettatori, ‘Storie italiane’ è al 14,9% di share con 771 mila spettatori. Il Concerto di Natale dal Teatro alla Scala è stato visto da 479 mila spettatori pari all’8,3% di share. Grande seguito per ‘È sempre mezzogiorno!’ al 14,2% di share e 1 milione 430 mila spettatori. Nel pomeriggio ‘La Volta Buona Story’ ottiene il 14,6% e 1 milione 726 mila spettatori. Ottimo risultato per lo ‘Zecchino d’Oro. La magia della Vigilia’ con il 12,7% di share e 1 milione 473 mila spettatori.

Sulla seconda rete il programma ‘I fatti vostri’ ottiene complessivamente l’8,8% di share con 592 mila spettatori nella prima parte e 883 mila nella seconda. ‘Bellamà’ si attesta al 4,8% con 409 mila spettatori saliti a 518 mila nella seconda parte (4,8%) mentre ‘La porta magica’ è al 3,9% di share con 451 mila spettatori.

Nella mattinata di Rai 3, ‘Buongiorno Italia’ è al 10,9% di share e 316 mila spettatori e ‘Buongiorno Regione’ al 12,9% con 531 mila spettatori. Nel pomeriggio ‘In cammino tra arte e fede’ registra il 5,2% di share e 578 mila spettatori, ‘Il paese della biodiversità’ il 4,5% di share con 481 mila spettatori. Bene, infine, ‘Geo’ con il 10,8% e 1 milione 305 mila spettatori

