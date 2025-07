Ascolti tv 30 luglio, Temptation Island domina ancora e vola al 31,4% di share

(Adnkronos) –

Nuovo record per 'Temptation Island' ieri su Canale 5, in vista del gran finale di questa sera: la settima puntata è la più vista di sempre con 4 milioni 340 mila telespettatori pari al 31.4% di share. Sul target commerciale 15-64 anni la share sale al 38.62% mentre sul target 15-34 anni la share svetta al 51% La puntata ha toccato picchi di 4 milioni 700 mila telespettatori e del 40.38% di share. Anche sui social: #TemptationIsland si conferma l’argomento più discusso della serata. Al secondo posto, 'Sister Act 2 – Più svitata che mai' su Rai1, con 1.911.000 spettatori e il 13% di share. Terzo piazzamento per la replica di 'Rocco Schiavone' su Rai2, con 847.000 spettatori e il 5.6% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Chicago Med' su Italia1 (660.000 spettatori, share 4.2%), 'Zona Bianca' su Rete4 (583.000 spettatori, share 4.9%), 'La Torre di Babele' su La7 (509.000 spettatori, share 3.2%), 'Il Caso' su Rai3 (495.000 spettatori, share 3.2%), 'Ultimatum alla Terra' su Tv8 (372.000 spettatori, share 2.5%), 'Ex – Amici come prima!' sul Nove (369.000 spettatori, share 2.5%). In access prime time 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 vince con 4.664.000 spettatori e il 28.4% di share. Su Rai1 'Techetechetè' ottiene 2.995.000 spettatori e il 18.2% di share. Molto bene, nella stessa fascia oraria, 'Generazione bellezza' su Rai3 con 857.000 spettatori e il 5,5% di share. Nel preserale, vincono su Rai1 'Reazione a Catena – L’Intesa Vincente' (2.057.000 spettatori, share 20.4%) e 'Reazione a Catena' (2.999.000 spettatori, share 23.9%) mentre su Canale 5 'Sarabanda – Prima Sfida' ottiene 1.668.000 spettatori e il 17.6% di share e 'Sarabanda' 2.270.000 spettatori e il 19.4% di share. Nel primo pomeriggio, su Rai2, si segnalano i buoni ascolti dei Mondiali di nuoto di Singapore, con la diretta delle gare in onda dalle 13.29 alle 15.18, vista da 904.000 spettatori con l’8,9% di share. —[email protected] (Web Info)