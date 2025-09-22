Ascolti tv 21 settembre, chi ha vinto la sfida tra ‘Affari tuoi e ‘La Ruota della Fortuna’

(Adnkronos) – Prosegue la sfida tra 'Affari tuoi' e 'La ruota della fortuna': tra i due programmi le distanze si accorciano, almeno per quanto riguarda gli ascolti di domenica 21 settembre. In access prime time ha vinto ancora Canale 5 con il programma condotto da Gerry Scotti che ha raccolto 4.445.000 spettatori (25,5% share) mentre Rai1 con 'Affari Tuoi', condotto da Stefano De Martino, ha raggiunto 4.153.000 spettatori (23,9% share). Da segnalare l'avvio della nuova stagione di 'Domenica In' su Rai1 che, per i suoi cinquant’anni, segna nella prima parte il 17,1% di share e 1 milione 831.000 spettatori e nella seconda il 14,6% di share e 1 milione 411.000 spettatori. Il debutto della fiction 'Balene – Amiche per Sempre', con Veronica Pivetti e Carla Signoris, ha conquistato invece la prima serata con il 19,4% di share e 2.781.000 spettatori. Secondo posto per il film 'La Notte nel Cuore' su Canale 5 che ha conquistato 2.157.000 spettatori, registrando uno share del 16,6% mentre 'Le Iene' su Italia 1 ha incollato davanti allo schermo 1.019.000 spettatori, ottenendo il 9,4% di share. Fuori dal podio troviamo Rai 3 con 'Presa Diretta' che ha registrato 923.000 spettatori (5,9% share) mentre Rete4 con 'Fuori dal Coro' ha totalizzato 537.000 spettatori (4,7% share). A seguire: Nove con 'Enrico Brignano Show' (507.000 spettatori, 3,4% share); La7 con 'Monuments Men' (461.000 spettatori, 3% share); Rai2 con 'BellaMa' di Sera' (411.000 spettatori, 2,6%) e Tv8 con 'I delitti del BarLume' (256.000 spettatori, 1,7% share). —[email protected] (Web Info)