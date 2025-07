Ascolti tv 20 luglio, ‘La Ruota’ al 25,1% e ‘Techeteche Top Ten’ chiude al 15,8%

(Adnkronos) – Ottima performance per 'La Ruota della Fortuna' nella puntata che ha chiuso domenica la prima settimana di messa in onda nell'access prime time di Canale 5. Il game condotto da Gerry Scotti ha ottenuto infatti 3.493.000 spettatori con il 25.1% di share. Mentre su Rai1 l'ultimo appuntamento con 'Techeteche TopTen' è stato visto da 2.183.000 spettatori con il 15.8% di share. Tra i programmi di prime time, il più seguito è stato 'La Notte nel Cuore', sempre su Canale 5, con 1.901.000 spettatori e il 17.7% di share. Al secondo posto la replica di 'Imma Tataranni – Sostituto Procuratore' su Rai1, con 1.697.000 spettatori e il 13.5% di share. Terzo piazzamento per 'Sarabanda Celebrity' su Italia 1, con 878.000 spettatori e il 7.5% di share. A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: il meglio di Report su Rai3 (860.000 spettatori, share 6.4%), 'Facci Ridere' su Rai2 (720.000 spettatori, share 5.9%), 'Freedom – Oltre il Confine' su Rete4 (590.000 spettatori, share 5.1%), la replica de 'La Corrida' sul Nove (489.000 spettatori, share 3.8%), 'La Caduta – Cronache della Fine del Fascismo' su La7 (474.000 spettatori, share 3.6%), 'I delitti del BarLume' su Tv8 (287.000 spettatori, share 2.2%). —[email protected] (Web Info)