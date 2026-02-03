Ascolti tv, 2 febbraio: ‘La Preside’ su Rai1 vince con 27,3%

(Adnkronos) –

La fiction con Luisa Ranieri ‘La Preside’, in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time con 4.633.000 spettatori e il 27,3% di share. Su Canale5, lo show comico ‘Zelig 30’ ha interessato 2.623.000 spettatori e il 20,6% di share. Testa a testa per il terzo gradino del podio. Italia1 con ‘Taken – La vendetta’ ha raccolto 1.014.000 spettatori e il 5,4% mentre Rai3 cobn ‘Lo Stato delle Cose’ ha interessato 1.012.000 spettatori, ottenendo però uno share superiore (6,6%).

Seguono La7 con ‘La Torre di Babele’ che ha raggiunto 825.000 spettatori (4,2% share) e Rete4 con ‘Quarta Repubblica’ che ha totalizzato 700.000 spettatori (5,3% share). La classifica del prime time continua con: Rai2 con ‘John Wick 3 – Parabellum’ (442.000 spettatori, 2,4% share); Tv8 con ‘4 Hotel’ (379.000 spettatori, 2,3% share) e Nove con ‘Alive – I Sopravvissuti delle Ande’ (221.000 spettatori, 1,5% share).

In access prime time ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha raggiunto 5.367.000 spettatori (25,3% share) mentre ‘Affari tuoi’ su Rai1 ha interessato 5.261.000 spettatori (24,7% share).

