News

Arrestato per furto l’amico di Ramy, guidava scooter su cui morì 19enne

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
È stato arrestato per furto a Milano Fares Bouzidi, il 23enne tunisino che era alla guida del T-Max su cui morì il 24 novembre 2024, al termine di un inseguimento dei carabinieri, il suo amico Ramy Elgaml. Bouzidi nella tarda serata di ieri è stato notato insieme a un complice, mentre in modo sospetto spingevano in strada una moto Yamaha dal valore di circa 15mila euro. Gli agenti delle volanti sono riusciti a intercettarli in via Pirandello. Alla vista dei poliziotti hanno provato a scappare, ma sono stati bloccati e arrestati per furto aggravato in concorso. Indagati per lo stesso reato anche altri due ragazzi, che avrebbero fatto da palo. Lunedì mattina il processo per direttissima. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Iran, proteste di fronte al consolato di Milano:...

Rocio Munoz Morales ‘gela’ Domenica In: “Sei sulla...

Follini: “Effetto Vannacci? Ombre sul sistema maggioritario”

La mamma di Franzoni si commuove: “Prima della...

Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia: il caso diventa...

Da promessa dello sci a bronzo nello snowboard:...

Pucci rinuncia a Sanremo 2026. Meloni: “E’ stato...

Milano Cortina, “nel Villaggio anche i profilattici”: la...

Valanga in Val di Fassa, travolti 5 scialpinisti...

Goggia bronzo in discesa libera a Milano Cortina....