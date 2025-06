Arrestato 19enne in Spagna, aveva minacciato di morte Morata dopo la finale di Nations League

(Adnkronos) – È stato arrestato in Spagna un 19enne, sospettato di aver minacciato di morte

Alvaro Morata. La notizia arriva da fonti spagnole, secondo le quali, la polizia ha arresto il giovane, presunto autore di un messaggio inviato all'attaccante dopo la finale di Nations League. Il messaggio è stato inviato dopo che il calciatore ha sbagliato il rigore decisivo che ha visto la vittoria del Portogallo e che ha tolto alla Spagna il titolo di campione di Nations League. La minaccia di morte era stata inviata ad Alice Campello sul suo profilo social: "Ucciderò tuo marito se lo vedo per strada. Non lo lascerò stare un solo istante, e lo stesso vale per i bambini. Spero che nessuno sopravviva", si legge in uno screenshot pubblicato dalla moglie dell’attaccante, anche lei bersaglio di gravi minacce. Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, dopo la denuncia di Alvaro, la polizia è riuscita a risalire all'identità del colpevole grazie all'incrocio dei dati con precedenti denunce di furto d'identità. "Siamo riusciti a collegarlo a uno dei tanti ragazzi che vengono a denunciare il furto dei loro profili social. Abbiamo dunque collegato questo profilo specifico al messaggio che ha ricevuto Alice Campello", ha spiegato l'ispettore capo della Polizia Nazionale di Malaga, Andrés Román. —[email protected] (Web Info)