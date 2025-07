Armuzzi (Humanitas): “In Italia 260mila persone con Mici, diagnosi precoce fondamentale”

(Adnkronos) – "Le malattia infiammatorie croniche intestinali sono malattie caratterizzate da una infiammazione cronica della parete intestinale che provoca diarrea, dolore, debolezza e perdita di peso. Queste patologie colpiscono in Italia 260.000 persone, con un’incidenza in costante aumento, e hanno un esordio soprattutto in età giovanile, tra i 15 e i 40 anni. La diagnosi precoce è fondamentale in questo contesto perché permette di approntare il prima possibile terapie efficaci. Oggi ne abbiamo svariate. L'importanza di riconoscere subito i sintomi e indirizzare il paziente verso il centro di riferimento, quindi diventa un punto cruciale per la gestione ottimale di queste malattie". Lo ha detto Alessandro Armuzzi, responsabile Uo Ibd, Istituto clinico Humanitas, Rozzano e professore ordinario di Gastroenterologia, Humanitas University in occasione della presentazione di 'Voci di pancia', campagna di sensibilizzazione promossa da Lilly con il patrocinio di Amici Italia, Ig-Ibd (Italian group for the study of Inflammatory bowel diseases) ed Ifcca (International federation of crohn's & ulcerative colitis association) e presentata oggi a Roma. Tre sono le aree maggiormente impattate dalle malattie infiammatorie croniche intestinali: 1.nutrizione e convivialità; 2. sessualità e genitorialità; 2. lavoro e studio. Per questo motivo "la campagna 'Voci di pancia' è molto importante perché affronta tutte le tematiche che vanno al di là del tecnicismo di noi medici. Non è solo importante somministrare una terapia – sottolinea Armuzzi – non è solo importante mandare la remissione del paziente, ma è altrettanto importante ascoltarlo nei suoi bisogni. Genitorialità, sessualità, gravidanza, post-partum, socialità sono fattori fondamentali che permettono di ottimizzare la qualità di vita che da queste malattie è fortemente impattata. Quindi l'approccio pone il paziente al centro di un team multidisciplinare a disposizione che oltre al medico comprenda anche le figure dell'infermiere e del chirurgo". —[email protected] (Web Info)