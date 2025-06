Anna Tatangelo è incinta, l’annuncio sui social: “Oggi sei tu la mia scelta di libertà”

(Adnkronos) –

Anna Tatangelo è incinta. L'annuncio è arrivato direttamente dalla cantante, con un post su Instagram che ha immediatamente scatenato l'entusiasmo dei fan. Una foto in bianco e nero, un pancione evidente e una didascalia: "Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l'Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande". La notizia arriva a poche settimane dall'uscita di 'Inferno', il nuovo singolo che segna il ritorno sulle scene musicali della Tatangelo. E sui social l'attenzione si concentra ora sull'identità del papà. La cantante, 38 anni, è stata legata sentimentalmente a Gigi D'Alessio per oltre un decennio, e dalla loro relazione è nato Andrea nel 2010. La coppia si è separata nel 2020, e in una recente intervista all'Adnkronos, Tatangelo aveva parlato di un rapporto "sereno" con D'Alessio per la gestione del figlio: "La viviamo nella maniera più tranquilla possibile. Gigi ha anche altri figli, il suo lavoro… io invece ho l'esclusività della gestione di Andrea, quindi gli faccio da amica, da mamma, e a volte anche da carabiniere".