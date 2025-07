Anisimova-Swiatek: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Oggi, sabato 11 luglio, va in scena la finale femminile a Wimbledon 2025. La statunitense Amanda Anisimova sfida Iga Swiatek nell'ultimo atto dello Slam londinese. Anisimova, numero 12 del mondo, è arrivata in finale dopo aver battuto, a sorpresa, in semifinale in tre set la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, mentre Swiatek, ex numero uno del mondo oggi al quarto posto, ha superato Belinda Bencic. La finale femminile di Wimbledon tra Anisimova e Swiatek è in programmaoggi, sabato 11 luglio, alle ore 17. Le due tenniste non si sono mai affrontate in carriera, con quello sull'erba londinese che sarà dunque il loro primo match. Anisimova-Swiatek, così come tutto Wimbledon 2025, sarà trasmessa in diretta esclusiva su sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. —[email protected] (Web Info)