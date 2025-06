Angelo Duro, accertamenti del fisco per l’attore: inviata informativa a pm

(Adnkronos) – Trasmessi a piazzale Clodio gli esiti degli accertamenti fiscali compiuti dalla Guardia di Finanza nelle scorse settimane nei confronti del comico palermitano Angelo Duro. A quanto si apprende però l''informativa', in seguito al controllo amministrativo, non è stata ancora affidata a un pm del gruppo che si occupa dei reati tributari che dovrà valutare un’eventuale irregolarità. Secondo quanto scrive ‘Repubblica’ i “riflettori sono puntati sullo schema fiscale che Duro avrebbe utilizzato per gestire i suoi guadagni” e in particolare ci sarebbe all’attenzione “una possibile evasione Irpef – riporta il quotidiano – da 150 mila euro, riferita all’anno d’imposta 2023”. —[email protected] (Web Info)