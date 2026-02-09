News

Andrea Pucci, salta anche l’ingaggio per Conad: “Se va avanti così…”

by Adnkronos
(Adnkronos) – Prima la rinuncia al Festival di Sanremo 2026, poi la disdetta dell’ingaggio da parte della catena di supermercati Conad per un evento aziendale. Le polemiche che hanno travolto Andrea Pucci, costringendolo a fare un passo indietro rispetto alla partecipazione alla kermesse dove era stato chiamato come co-conduttore della terza serata, potrebbero portare il comico, come ironizza lui stesso con una storia su Instagram, a reinventarsi ‘mendicante’.  

“Se va avanti così dovrò andare fuori dai loro store a chiedere l’elemosina”, ha postato con l’immagine della Conad sullo sfondo. Una storia che segue quella postata poco prima – e poi cancellata – in cui veniva riportata la mail dell’azienda con le motivazioni del ritiro dell’ingaggio.  

 

