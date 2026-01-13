Andrea Iannone, addio Elodie: la fuga romantica con Rocio Munoz Morales

(Adnkronos) –

Andrea Iannone potrebbe aver voltato pagina dopo la relazione con Elodie. Il pilota motociclistico è stato paparazzato da ‘Chi’ in compagnia di Rocio Munoz Morales. Negli scatti pubblicati dal magazine di Alfonso Signorini, Iannone è stato immortalato mente lasciava l’esclusivo relais di lusso a cinque stelle L’Albereta, in Franciacorta insieme all’attrice spagnola, tornata single da pochi mesi dopo la fine della relazione con Raoul Bova, travolta dallo scandalo legato alla diffusione di audio privati dell’attore.

Quanto ad Andrea Iannone, il pilota era legato dal 2022 a Elodie ma, negli ultimi mesi, si è parlato di una possibile rottura e di un avvicinamento tra la popstar italiana e Marracash, il rapper e l’ex compagno con cui Elodie ha vissuto una relazione intensa e molto amata dal pubblico dal 2019 al 2021.

A far discutere è stato un semplice gesto social. La cantante romana infatti aveva condiviso su Instagram alcune immagini delle festività natalizie, trascorse tra buon cibo e momenti in famiglia. Il dettaglio che però non è passato inosservato è stata l’assenza di Andrea Iannone e il ‘like’ di Marracash. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma l’incontro tra Iannone e Rocio Munoz Morales sembrerebbe andare oltre una semplice amicizia.

