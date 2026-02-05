News

Andrea Delogu, Nikita Perotti: “Se la vedi per la prima volta ti manca il respiro…”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Nikita Perotti ospite oggi a La volta buona è tornato a parlare del suo rapporto con Andrea Delogu, conduttrice televisiva e sua partner di ballo a Ballando con le stelle, dove hanno trionfato insieme.  

Recentemente intervistata da Gianluca Gazzoli nel podcast ‘Passa dal BSMT’, Andrea Delogu ha ammesso che difficilmente gli uomini fanno il primo passo con lei. Nikita Perotti nel salotto di Caterina Balivo ha commentato la dichiarazione della conduttrice: “Se vedi Andrea Delogu per la prima volta ti manca il respiro e perdi l’uso della parola. Io ci sono riuscito solo perché sono un ragazzino e perché ero il suo maestro”. 

Il legame tra Perotti e Delogu resta dunque un solido rapporto di amicizia, che in passato qualcuno aveva scambiato per flirt. Delogu è attualmente fidanzata con Alessandro Marziali, che Perotti ha conosciuto personalmente: “È simpatico, mi piace al suo fianco”, ha detto.  

Nel frattempo, Perotti ha accennato a un possibile flirt con Greta, professoressa dell’Eredità: “Ci siamo conosciuti a ‘La porta magica’, abbiamo avuto modo di parlare. Abbiamo intenzione di fare una coreografia insieme. Ma se fossi fidanzato lo direi senza problemi”. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Trump: “Con me religione più sexy che mai,...

Tumori ginecologici, Lorusso (Humanitas): “Più guarigioni con immunoterapia...

Caso Sinner a Milano Cortina? La Wada: “Atleti...

Squat, salti e pesi: Vonn si allena (nonostante...

Crans-Montana, Jessica Moretti ai dipendenti: “Non sono scappata...

Tumori, Luppi (Msd): “Con nuove indicazioni per pembrolizumab...

Salute social e Ia, il vodcast su come...

Travolto e schiacciato da lastra di ferro, morto...

Katia Follesa, Angelo Pisani a La volta buona:...

Milano Cortina, per Meloni bilaterali con Vance, Nawrocki...