Ancelotti, ecco il primo gol da ct del Brasile. E parte la festa – Video

Festa doppia per Carlo Ancelotti con il suo Brasile. Il neo ct, che ha firmato con la Nazionale verdeoro dopo aver detto addio al Real Madrid, dopo il pareggio all'esordio con l'Ecuador, ha conquistato la sua prima vittoria superando 1-0 il Paraguay grazie al gol di Vinicius Jr al 44'. A San Paolo però la festa è stata doppio, perché con questi tre punti il Brasile si è qualificato ufficialmente ai Mondiali del 2026, che si disputeranno in Stati Uniti, Canada e Messico, e Ancelotti ha celebrato nel modo migliore il suo 66esimo compleanno, che cadeva proprio ieri, martedì 10 giugno. A decidere il match con il Paraguay è stato uno dei fedelissimi di Ancelotti, oltre che uno dei migliori calciatori del mondo, Vinicius Jr, con un gol allo scadere del primo tempo. L'attaccante del Real Madrid, che ha spinto tanto con la Federazione per la nomina del suo ex allenatore come ct verdeoro, si è avventato su un cross basso che arrivava dalla destra e ha infilato il portiere avversario in scivolata, facendo partire la doppia festa del Brasile. "È stata una buona partita, l'abbiamo controllata bene nel primo tempo. Siamo calati di ritmo nel secondo, ma in assoluto abbiamo disputato una buona prova. Dobbiamo lavorare. Abbiamo un anno per farlo bene", così Carlo Ancelotti ha commentato la sua prima vittoria da ct del Brasile, che è riuscito a non subire gol: "Beh, sono italiano…Casemiro e Bruno Guimarães hanno dato il massimo. Sono contento". Infine Ancelotti non chiude la porta a Neymar: "È venuto a trovarci in albergo prima della partita. Neymar può giocare in qualsiasi parte del campo. Ci sono una settantina di giocatori da osservare per il Mondiale 2026. Non abbiamo ancora una lista definitiva di 25 o 26 giocatori".