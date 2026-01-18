News

Amici oggi domenica 18 gennaio, anticipazioni e ospiti

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Oggi, domenica 18 gennaio, alle ore 14 su Canale 5, nuovo appuntamento con il talent show ‘Amici’ condotto da Maria De Filippi: ecco le anticipazioni e gli ospiti. 

Nella scuola sono 16 i banchi occupati dagli allievi: Caterina, Plasma, Riccardo e Valentina (team Zerbi); Angie, Lorenzo e Michele (team Cuccarini), Elena, Gard e Opi (team Pettinelli) per il canto. Emiliano e Maria Rosaria (team Celentano), Alex e Pierpaolo (team Peparini), Alessio e Kiara (team Emanuel Lo) per il ballo.  

 

In studio a valutare le esibizioni dei cantanti che presentano i loro nuovi inediti il cantautore e musicista Brunori Sas mentre a valutare le esibizioni di ballo la ballerina e conduttrice Radio e Tv Rossella Brescia.  

Inoltre torna sul palco di ‘Amici’ a presentare il suo ultimo singolo il cantautore Mida che canta ‘Canzone d’amore’ (uscito il 16 gennaio per M.A.S.T/Believe).  

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Nancy Brilli a Verissimo: la carriera, Ballando e...

Groenlandia, Meloni: “Aumento dazi Usa un errore, non...

Austria, 8 morti in 3 valanghe: weekend tragico...

Clizia Incorvaia a Verissimo: la vicenda giudiziaria, l’amore...

Djokovic-Martinez: orario, precedenti e dove vederla in tv

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Verissimo, la...

Roma, controlli al Piper: sequestro preventivo dello storico...

Anguillara, trovato cadavere in ditta marito Federica Torzullo

Australian Open, oggi Alcaraz-Walton – Il match in...

Legge elettorale, Follini: “Tornare indietro modo migliore per...