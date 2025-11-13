News

Ambrogino d’Oro, tra i premiati Mentana e Jo Squillo

by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – I giornalisti Enrico Mentana e Fabio Tamburini, direttori rispettivamente del Tg La7 e del Sole 24 Ore, Jo Squillo, il poliziotto Christian Di Martino, accoltellato nel maggio del 2024 alla stazione Lambrate di Milano. Sono alcune delle personalità che il prossimo 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, saranno insignite con l’Ambrogino d’Oro. La commissione per la concessione delle Civiche benemerenze del Comune in serata ha indicato 42 nomi. In particolare alla cerimonia nel giorno del Santo patrono del capoluogo lombardo saranno consegnate una grande medaglia d’oro, sei medaglie d’oro alla memoria, 15 medaglie d’oro e venti attestati di civica benemerenza. 

La grande medaglia d’oro, massima benemerenza, va al Fondo Ambiente Italiano (Fai). Tra i benemeriti a cui verrà assegnato il riconoscimento alla memoria ci sono l’avvocato Mario Fezzi e il magistrato Annamaria Gatto. Tra le realtà che verranno insignite dell’attestato di civica benemerenza la Camera del Lavoro Metropolitana di Milano – Cgil, ResQ – People Saving People, la Scuola Militare Teulié e il Nucleo operativo Radiomobile del Comando provinciale Carabinieri di Milano. 

