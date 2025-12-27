News

Amazon: “Stop a piani consegna con droni in Italia, avanti in Usa e Gb”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Amazon sospende il servizio Prime Air in Italia. “A seguito di una revisione strategica, abbiamo deciso di interrompere i nostri piani di consegna commerciale con droni in Italia. Nonostante il coinvolgimento positivo e i progressi compiuti con le autorità aerospaziali italiane, il più ampio contesto in cui operiamo in Italia non offre, al momento, le condizioni necessarie per i nostri obiettivi di lungo periodo per questo servizio. I nostri progetti di consegna con droni negli Stati Uniti e nel Regno Unito proseguono positivamente, con voli di test e consegne commerciali che si sono dimostrati efficaci e ben accolti dai clienti”. Così Amazon in una nota. 

“Con oltre 25 miliardi di euro investiti in Italia negli ultimi 15 anni, oltre 19.000 dipendenti diretti in più di 60 siti distribuiti nel Paese, continuiamo a servire i nostri clienti in Italia e offrire loro un’esperienza di acquisto eccellente”. 

economia

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Superenalotto, numeri e combinazione vincente 27 dicembre 2025

Ucraina, Meloni: “Unità di vedute tra Europa, Kiev...

Napoli, 18enne accoltellato a Chiaia: si costituiscono due...

Davis tocca di braccio e segna, il Var...

Serie A, oggi Pisa-Juventus – Diretta

Marusic cade in area, Gila tocca di mano:...

Foggia, migrante trova portafoglio con 500 euro e...

Marmolada, freerider 31enne travolto da valanga: è grave

Putin: “Ucraina non ha fretta di finire guerra...

Eros Ramazzotti, il vicino gli fa causa: “Gravi...