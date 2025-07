Alluvione in Texas, 24 morti: disperse una ventina di ragazze

(Adnkronos) – Sale a 24 il bilancio delle vittime causate dall'alluvione nel Texas centrale. Una ventina di dispersi, fra i quali ci sarebbero delle ragazze di un campo scuola estivo nella contea di Kerr. Lo sceriffo della contea Larry L. Leitha ha dichiarato che "ci sono bambini ancora dispersi", specificando che il numero di persone disperse si aggira tra le 23 e le 25. Alcune delle vittime accertate sono bambini. Le ragazze disperse facevano parte di un gruppo di circa 750 bambini presenti al Camp Mystic, un campo estivo situato lungo le rive del fiume Guadalupe, il cui livello è aumentato di 8 metri in soli 45 minuti a causa delle intense precipitazioni. Una massiccia operazione di soccorso è in corso nella regione, con circa 500 persone e 14 elicotteri impegnati nelle ricerche. Sono state salvate o evacuate almeno 237 persone, con 167 salvataggi effettuati tramite elicottero. Il presidente Donald Trump ha definito "terribile" l'alluvione e ha promesso il sostegno federale per le conseguenze del disastro. "È scioccante. Non si sa ancora quante persone siano morte, ma sembra che alcuni giovani siano morti", ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One mentre si recava al suo golf club nel New Jersey. Alla domanda se ci saranno aiuti federali, ha risposto: "Oh sì, ci occuperemo di loro. Stiamo lavorando con il governatore. È una cosa terribile". Video diffusi sui social media mostrano case e alberi spazzati via dall'improvvisa alluvione causata dalle forti piogge notturne, con accumuli d'acqua fino a 30 cm. Il governatore ha condiviso un video che mostra il salvataggio di una vittima recuperata dalla cima di un albero da un soccorritore calato da un elicottero. Un funzionario della sicurezza pubblica ha lanciato un avvertimento riguardo a "un'altra ondata" che potrebbe colpire altre contee dello stato. I funzionari della contea di Kerr hanno dichiarato di non essere stati informati di un'imminente alluvione, nonostante gli avvisi meteorologici emessi per la contea stessa. —internazionale/[email protected] (Web Info)