Alice Campello operata a New York: “Faticavo a camminare”. Lo sfogo social

(Adnkronos) –

Alice Campello è stata operata a New York. L'influencer e moglie di Alvaro Morata ha rivelato sui social di essersi sottoposta a un intervento chirurgico anche se ha ribadito, più volte, che i motivi non erano gravi. "In questo momento ad Istanbul stanno festeggiando un altro titolo di Álvaro e del Galatasaray e mi sarebbe piaciuto essere lì, ma sono stata operata da poco (niente di grave) e non mi sento ancora bene per essere lì", ha scritto Alice Campello condividendo lo screenshoot della videochiamata fatta con il marito e calciatore, che nonostante gli impegni lavorativi, ha dimostrato di starle accanto con il cuore. E nella storia Instagram successiva, la 30enne si è lasciata andare a un lungo sfogo contro chi le ha scattato delle foto post intervento per mandarle ai giornalisti: "Mi hanno operato a NY e facevo fatica a camminare, quindi mi sono fatta portare a prendere aria con una sedia a rotelle. Sono rimasta sconcertata perché alcuni italiani e spagnoli che mi hanno riconosciuta mi hanno fatto delle foto di nascosto mentre ero seduta in carrozzina e le hanno inviate a giornalisti (che poi mi hanno contattata e hanno capito che non era il caso di pubblicarle)", ha scritto Campello, che non ha rivelato i dettagli dell'intervento. Niente di preoccupante. Alice Campello rassicura i fan ma manda un chiaro messaggio: "Mi sembra tremendo che, senza sapere cosa avessi, una persona qualunque in vacanza mi abbia fatto delle foto o dei video in sedia a rotelle e li abbia mandati ai giornalisti", scrive la moglie di Alvaro Morata. "Grazie a Dio non è niente di grave, ma se lo fosse stato e fossero state pubblicate, avrebbero causato un grande problema a me, alla mia famiglia e ai miei figli. Ci sono momenti e momenti e bisogna rispettare di più le persone", ha concluso. —[email protected] (Web Info)