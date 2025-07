Alfonso Signorini a bordo piscina con Carlo Nordio: “Sorprese d’estate”

(Adnkronos) –

Alfonso Signorini e Carlo Nordio a bordo piscina. Un incontro insolito, tra musica colta e chiacchiere estive, che meritava di essere immortalato. A rendere pubblico il momento è stato lo stesso conduttore televisivo e direttore del settimanale ‘Chi’, che ha condiviso su Instagram uno scatto in compagnia del ministro della Giustizia. "Sorprese d’estate. Parlare di Bach e di Donizetti a bordo piscina con il ministro Nordio", ha scritto Signorini a corredo della foto che li ritrae in piscina, mentre stanno parlando. Lo scatto è stato realizzato a Forte dei Marmi, in Toscana, dove Signorini sta trascorrendo parte delle sue vacanze estive, tra relax e impegni professionali. Proprio oggi, venerdì 18 luglio, andrà in scena la Tosca da lui prodotta, che inaugura il cartellone del Festival Puccini 2025 al Gran Teatro all’aperto di Torre del Lago. —[email protected] (Web Info)