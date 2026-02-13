News

Alcaraz passione Formula 1, abbracci e sorrisi con Leclerc e Hamilton

by Adnkronos
(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz passione Formula 1. Il tennista spagnolo, fresco di trionfo agli Australian Open 2026, ha fatto visita ai paddock del circuito, impegnati nei test della preseason in Bahrein, prima di concentrarsi sull’Atp 500 di Doha, in programma dal 16 al 21 febbraio. Sorrisi e abbracci con tanti piloti, tra cui quelli della Ferrari Charles Leclerc, grande amico anche di Jannik Sinner, e Lewis Hamilton. 

A pubblicare le foto di Alcaraz nel paddock della Rossa è stata proprio la scuderia di Maranello, che ha immortalato il saluto tra il numero uno del ranking Atp con i piloti, che si sono fermati a parlare, tra campo e pista. Lo spagnolo invece ha pubblicato sul proprio profilo Instagram gli scatti con i due piloti spagnoli, Carlos Sainz, ex Ferrari oggi alla Williams, e Fernando Alonso, in pista con l’Aston Martin. 

 

sport

