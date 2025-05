Alcaraz e la rivalità con Sinner: “Non siamo amici. Lui deluso? Io non l’ho sentito”

(Adnkronos) –

Carlos Alcaraz e la rivalità con Jannik Sinner. Il tennista spagnolo sfiderà l'azzurro nella finale degli Internazionali d'Italia 2025, in programma domenica 18 maggio. Il numero tre del mondo, intervistato dalla stampa spagnola, ha parlato del suo rapporto con Sinner e dei mesi di squalifica per il caso Clostebol: "C'è qualcuno che spera che alcuni giocatori siano migliori amici, ma sinceramente non ho parlato con Jannik in questo periodo". "Ho grande rispetto per quello che sta facendo, il suo risultato qui a Roma dopo essere stato fermo tre mesi è qualcosa di incredibile", ha detto Alcaraz, "sono felice di vederlo di nuovo nel circuito, abbiamo un buon rapporto, ma non siamo amici. È difficile avere un'amicizia stretta con un tuo rivale, qualcuno che volgio battere". Poi Carlos ha commentato anche le parole di Sinner a inizio torneo, che si era detto deluso dal mancato supporto di alcuni giocatori: "Posso capire

che sia ancora un po' amareggiato se qualcuno non si è fatto vivo in quel periodo, che non l'ha appoggiato, ma è così". —[email protected] (Web Info)