News

Alcaraz ‘accende’ la sfida con Sinner: “Ecco perché la nostra rivalità sta andando alla grande”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz riparte da Tokyo. Se Jannik Sinner tornerà in campo nell'Atp 500 di Pechinlo, lo spagnolo giocherà invece il torneo giapponese: "Questa è la mia migliore stagione – ha spiegato il numero uno al mondo alla vigilia dell'esordio – e ho raggiunto grandi traguardi. Ho giocato un tennis fantastico e match eccellenti. Sono cresciuto".  Il fuoriclasse spagnolo parla delle perossime sfide: "L'anno potrebbe regalare anche di più, ma non posso lamentarmi della stagione finora. Alla fine di questa settimana, voglio solo aggiungere il mio nome a quello di Roger Federer, Rafa Nadal, Andy Murray e Novak Djokovic, che hanno già vinto questo torneo. Sarebbe un onore".   Alcaraz potrebbe affrontare Sinner a Shanghai: "So che Sinner cambierà le cose rispetto alla finale degli Us Open. È la stessa cosa che ho fatto io dopo aver perso contro di lui un paio di volte, ho cercato di essere migliore. La nostra rivalità sta migliorando e penso che questo sia fantastico per il tennis. Non so quante volte io e Sinner ci incontreremo, né in quali circostanze, ma finora sta andando alla grande". —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Trump e il linguaggio del corpo: “Ogni gesto...

Torna ‘Tale e Quale show’ e Conti lo...

Rete professioni tecniche firma il manifesto ‘Back to...

Tiziano Ferro, a fine ottobre il nuovo album:...

Trump contro il sindaco di Londra, Sadiq Khan...

L’Università di Siena conferisce la laurea ad honorem...

Dormire in salute, il sonno e le posizioni...

Porti, Latrofa (Mar Tirreno Centro Set.) incontra Segretario...

Daniel Day-Lewis, il ritorno alle scene dopo 8...

Dallas, sparatoria in ufficio Ice: almeno tre feriti