News

Albania, trovato morto imprenditore italiano: ucciso a colpi di pistola

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Nella mattina di oggi il consolato generale d'Italia a Valona è stato informato dalle autorità locali della morte per un colpo d'arma da fuoco di Edoardo Sarchi, imprenditore di 44 anni originario di Cunardo, in provincia di Varese, proprietario di una fabbrica di mattoni a Tirana. E' quanto si apprende da fonti della Farnesina. Il fatto è avvenuto nel villaggio di Salari, nei pressi della cittadina di Tepelena, situata nell'entroterra di Valona.  Fin dalla prima segnalazione l'ambasciata d'Italia a Tirana e il consolato generale a Valona sono rimasti, in stretto raccordo con la Farnesina, in contatto costante con i familiari del connazionale seguendo il caso con la massima attenzione per accertare i contorni della vicenda e prestare ogni possibile assistenza di natura consolare. —internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Roma, giallo al porto di Civitavecchia: chef di...

Lutto per Emma Marrone, è morto nonno Leandro:...

Sardegna: minori, aumenta il rischio povertà ed esclusione

Sinner: “Provo a variare gioco, ma non sempre...

Innovazione, a Roma confronto su tecnologia, rapporti transatlantici...

Caso Garlasco, il legale di Venditti chiede l’intervento...

Sinner fatica ma vince a Pechino: Jannik batte...

Giovanni Allevi: “Mi danno due anni di vita,...

Ascolti tv 26 settembre, ‘Tale e Quale Show’...

Musetti, dopo la furia le scuse: “Parole frutto...