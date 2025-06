Al via Wmf – We Make Future, a Bologna si definisce futuro innovazione mondiale

(Adnkronos) – In un contesto segnato da sfide globali, in cui diventa sempre più centrale l’utilizzo consapevole e responsabile della tecnologia, con particolare attenzione all’impatto sociale e ambientale, l’obiettivo è contribuire alla costruzione di un futuro più inclusivo, sostenibile e condiviso, il Wmf è la piattaforma per definire il futuro dell’innovazione mondiale. La manifestazione – ideata e organizzata da Search On Media Group – trasforma fino al 6 giugno gli spazi di BolognaFiere in un vero e proprio villaggio dell’innovazione e il capoluogo emiliano nella capitale dell’innovazione: un ecosistema internazionale che riunirà oltre 1.000 changemaker, 43 delegazioni internazionali, più di 700 sponsor ed espositori, insieme a innovatori, imprenditori e appassionati di tecnologia provenienti da tutto il mondo. Ad aprire ufficialmente la opening ceremony è stato l’Electro Set 'Urban Impressionism' a cura di Dardust, pianista e compositore tra i più influenti della nuova generazione a livello internazionale. La sua performance, caratterizzata da una forte componente scenografica e architettonica, propone una rilettura originale della musica neoclassica e contemporanea, superando i confini tra le arti e fondendo suono, pittura impressionista e architettura brutalista in un’esperienza immersiva e multidisciplinare. I lavori della tredicesima edizione sono poi stati aperti da Cosmano Lombardo, ceo di Search On Media Group e ideatore del Wmf, il quale ha sottolineato la visione centrale della manifestazione e la stretta relazione tra le prospettive di trasformazione epocali offerte dall’ai e la responsabilità tutta umana del suo corretto utilizzo: "Stiamo consegnando le chiavi dell’umanità all’AI, alla tecnologia che si propone come strumento risolutore, come leviatano capace di guidare l’uomo verso una nuova era, ma non dobbiamo dimenticare il nostro ruolo, la nostra centralità, poiché siamo gli unici in grado di costruire un Futuro più inclusivo, sostenibile e giusto”. “Quello che facciamo è prendere posizione costantemente, portando avanti un’idea di business diversa, che porti miglioramenti per la società. Ed è proprio questa la nostra idea di business of tomorrow, di business del domani: bisogna sì fare business, ma generando un impatto positivo per la società; è come se ognuno di noi facesse un passo indietro per mettere al centro la società. E questa nostra filosofia non cambierà mai”. Diversi i protagonisti della Opening Ceremony che hanno amplificato e abbracciato il messaggio di coesione, per abbattere i confini. In una scenografia d’impatto, in cui l’AI ha assunto il ruolo di un oracolo, rappresentando il senso comune della nostra epoca, in cui la tecnologia sembra in grado di affrontare le grandi sfide, scontrandosi poi con la realtà. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse voci impegnate su fronti cruciali. Eleonora Bruni di Emergency ha descritto la drammatica situazione umanitaria a Gaza: "Assistiamo a una catastrofe umanitaria a Gaza, dove l'intera popolazione è privata di beni di prima necessità e assistenza medica. Chi non perde la vita sotto i bombardamenti rischia di morire per la mancanza di cure sanitarie o per fame." Ha poi esortato i presenti: "È fondamentale che ognuno faccia la propria parte come cittadino. Attraverso la campagna 'Ripudia la guerra', ribadiamo il principio costituzionale italiano. Noi di Emergency siamo impegnati in prima linea; invitiamo tutti a unirsi a questo sforzo collettivo". Le Karma B hanno sottolineato il loro ruolo nel dibattito sociale: "Come drag queen, la nostra stessa esistenza sfida e mette in discussione gli stereotipi di genere. Utilizziamo le piattaforme social per denunciare le discriminazioni e le violenze subite dalla comunità LGBTQIA+, perché è intollerabile che ancora oggi si possa morire a causa dell'odio lesbotransfobico". Successivamente, Don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea Saving Humans, ha portato la sua testimonianza sull'importanza della solidarietà attiva: "Proveniamo da percorsi eterogenei, ma ci uniamo per intervenire nel Mediterraneo centrale, per tendere una mano e salvare vite umane. Ci rifiutiamo di accettare che le persone vengano respinte verso i lager libici o abbandonate nel deserto. Agiamo con la consapevolezza che la solidarietà, la compassione e l'impegno per la giustizia sono elementi vitali che preservano la vita e la dignità. Sono le relazioni umane a offrirci autentica gioia e a rappresentare una salvezza per tutti." A seguire, i saluti istituzionali di Anna Ascani, vicepresidente della Camera dei Deputati: "Esprimo il mio rammarico per non poter essere presente oggi e invio un caloroso ringraziamento a Cosmano Lombardo e a tutti gli organizzatori di questo straordinario evento, che si sta affermando come una preziosa tradizione per Bologna e per il Paese. Grazie per il vostro impegno e per la capacità di far emergere nuovi talenti." La vicepresidente ha inoltre annunciato un'importante iniziativa parlamentare: "Stiamo lavorando intensamente sull'integrazione dell'Intelligenza Artificiale nei lavori parlamentari. Il prossimo 9 luglio, presenteremo insieme al professor Luciano Floridi tre prototipi attraverso i quali l'IA generativa sarà implementata nelle attività quotidiane della Camera dei Deputati, risultato di un lungo e approfondito lavoro. Il Wmf è diventato un punto di riferimento imprescindibile per il nostro Paese su questi temi".