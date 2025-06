Al via la 1000 miglia 2025

(Adnkronos) –

La quarantatreesima edizione rievocativa della 1000 Miglia ha preso il via. Dopo la classica passerella sulla rampa di viale Venezia a Brescia, gremito per l’occasione di cittadini, turisti, appassionati e curiosi, tutti rapiti dal fascino senza età dei 430 gioielli quattro ruote che quest’anno percorreranno 1900 chilometri da Brescia a Roma e ritorno, gli equipaggi si sono subito diretti verso la salita al Castello di Brescia per le prime Prove Cronometrate di questa edizione. Ha fatto poi seguito il canonico Controllo Timbro con Village Parade in Piazza Vittoria, ultimo saluto degli equipaggi alla Città della 1000 Miglia con arrivederci a sabato 21, giorno d’arrivo della gara. “Fare la 1000 Miglia con una Bugatti così è pura emozione, sembra di tornare indietro nel tempo – la battuta di Carlo Cracco a pochi attimi dalla partenza dall’abitacolo della Bugatti T 40 del 1927 con la quale gareggerà al fianco di Ezio Ronzoni- allo stesso tempo però ti godi veramente la corsa, quindi Viva la 1000 Miglia!”. Queste invece le parole a caldo del campione in carica Andrea Vesco, a caccia della quinta vittoria consecutiva insieme a Fabio Salvinelli a bordo dell’Alfa Romeo 6C 1750 SS del 1929: “Le sensazioni sono positive, la giornata è bella, speravo che la pioggia di ieri rinfrescasse un po’ di più ma siamo preparati, rimarremo comunque freschi e concentrati”.

Attraversando la provincia Est di Brescia, il convoglio si è diretto in Valsabbia per un timbro nel centro di Villanuova sul Clisi. Gli equipaggi hanno poi raggiunto le sponde del Lago di Garda passando per i paesi della rigogliosa Valtenesi: in primis Manerba, con transito sul lungolago Olivari, con vista sull'Isola dei Conigli, poi Moniga, Soiano e Padenghe. Giunti sul lungolago Cesare Battisti di Desenzano, dal quale erano precedentemente partite le 123 Ferrari moderne del Tribute 1000 Miglia, i partecipanti si sono fermati per il terzo Controllo Timbro della 1000 Miglia 2025, per poi effettuare una serie di 6 Prove Cronometrate a Colombare di Sirmione. Effettuato il timbro in Piazzale Porto, al cospetto del suggestivo Castello Scaligero, il convoglio si dirigerà verso Peschiera.