Addio ad Anthony Geary, il celebre Luke Spencer di ‘General Hospital’

(Adnkronos) – L’attore statunitense Anthony Geary, celebre per il ruolo di Luke Spencer nella soap opera ‘General Hospital’, è morto ad Amsterdam all’età di 78 anni. Viveva in Olanda e secondo quanto riportato da Tv Insider, come riferiscono i media Usa, è deceduto domenica 14 dicembre a seguito di complicazioni legate a un’operazione programmata tre giorni prima. Il marito, Claudio Gama, ha dichiarato: “È stato uno shock per me, per le nostre famiglie e per gli amici. Per più di trent’anni Tony è stato mio amico, mio compagno, mio marito”.

Geary, noto per essere stato metà della coppia iconica Luke e Laura insieme a Genie Francis, è stato vincitore di otto Daytime Emmy Awards, un record nella storia delle soap opera. “L’intera famiglia di General Hospital è profondamente rattristata dalla notizia della scomparsa di Tony Geary”, ha dichiarato il produttore esecutivo Frank Valentini. “Tony è stato un attore brillante e ha fissato un livello al quale continuiamo a guardare. La sua eredità, e quella di Luke Spencer, vivrà attraverso le generazioni di interpreti che l’hanno seguito”.

Nato il 29 maggio 1947 a Coalville, nello Utah, Geary si trasferì a Los Angeles grazie all’attore Jack Albertson e iniziò a farsi notare in ruoli televisivi minori. Nel 1978 fu scelto da Gloria Monty per interpretare Luke Spencer, un personaggio destinato a diventare leggendario. Originariamente previsto solo per 13 settimane, il ruolo lo consacrò come una delle star più amate delle soap opera. La storia tra Luke e Laura, culminata con il matrimonio televisivo trasmesso il 16 novembre 1981, resta uno degli eventi più seguiti della storia della tv americana, con oltre 30 milioni di telespettatori. La coppia affrontò incredibili avventure, tra cui la lotta contro l’Ice Princess e altri villain di Port Charles, diventando un simbolo della soap opera e della cultura pop degli anni ’80. Geary lasciò temporaneamente ‘General Hospital’ nel 1983, per poi tornare nel 1991 con un ruolo alternativo prima di riprendere definitivamente Luke Spencer. La sua ultima apparizione come protagonista risale al 27 luglio 2015, anche se fece alcune comparsate successive.

Oltre alla soap, Geary ha lavorato a teatro e al cinema, con ruoli in produzioni come “Jesus Christ Superstar”, “Uhf” e “Disorderlies”. Nonostante il successo televisivo, l’attore raccontava spesso di essere stato escluso da ruoli cinematografici a causa della sua fama nelle soap. (di Paolo Martini)

