Addio ad Alessandro Tomei, Baglioni: “Ci mancherà il tuo sax”

by Adnkronos
(Adnkronos) – Lutto nel mondo della musica italiana per la scomparsa di Alessandro Tomei, rinomato sassofonista, clarinettista e flautista. Il musicista, originario di Foggia ma da tempo residente a Supino (Frosinone), si è spento a soli 53 anni, dopo una lunga malattia. 

Virtuoso del sax, ma anche di flauto e clarinetto, Tomei è stato un musicista versatile e stimato, capace di spaziare dal jazz alla musica pop. Nella sua lunga carriera ha collaborato con i più grandi nomi della musica italiana, da Claudio Baglioni, con cui ha condiviso tour e registrazioni, a Ornella Vanoni e al pianista jazz Danilo Rea. “Buon viaggio Alessandro. Quanto ci mancheranno il canto sublime del tuo strumento e il tuo bel sorriso”, è il ricordo affidato ai social da Baglioni. 

Figura centrale della scena jazz italiana dal 1996, Tomei ha vantato un’intensa attività concertistica internazionale e collaborazioni con artisti del calibro di Tullio De Piscopo, Fabrizio Bosso, Gegè Munari e la star americana Bonny Golson.  

