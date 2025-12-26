News

Addio a John Robertson, la leggenda del calcio scozzese aveva 72 anni

by Adnkronos
by Adnkronos

(Adnkronos) – Addio a John Robertson. La leggenda del calcio scozzese è scomparsa all’età di 72 anni. In carriera, Robertson è stato un pilastro del Nottingham Forest che alla fine degli anni ’70 vinse la Coppa dei Campioni nel 1978-79, bissando il successo nella stagione successiva. 

Robertson, da ala, fornì l’assist per il gol decisivo nel primo trionfo in Coppa dei Campioni nel 1979 (vittoria per 1-0 contro il Malmoe) e ha segnato il gol decisivo nella seconda finale (1-0 contro l’Amburgo). Ha collezionato 28 presenze con la Scozia, segnando in particolare il gol decisivo nella vittoria contro l’Inghilterra a Wembley nel maggio 1981. Brian Clough, celebre manager del Nottingham dei miracoli, descriveva Robertson con l’appellativo “il Picasso del calcio”. 

 

