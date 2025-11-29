A Westminster Abbey i canti Natale voluti da Kate: “Festa dell’amore”

(Adnkronos) – La principessa Kate ha riunito, la prossima settimana all’Abbazia di Westminster, un cast stellare per i canti natalizi che daranno il via alle celebrazioni di Natale della famiglia reale. Promosso dalla principessa e sostenuto dalla Royal Foundation, l’evento ‘Together at Christmas’ ha l’obiettivo di ”celebrare l’amore in tutte le sue forme”, ovvero “l’amore all’interno delle famiglie, attraverso le amicizie, tra le comunità o i potenti momenti di gentilezza tra sconosciuti”, si legge in una nota.

Il principe William terrà una lettura all’evento e si prevede che la coppia sarà accompagnata, come di consueto, dai loro tre figli: il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. In particolare, l’evento celebrerà le persone provenienti da tutto il Regno Unito che hanno dedicato o offerto volontariamente il loro tempo per essere presenti con gli altri, hanno guidato iniziative che uniscono le persone nella loro comunità o hanno offerto una mano a chi li circondava.

Combinando elementi tradizionali e moderni per coinvolgere persone di tutte le fedi e di nessuna, la funzione vedrà il coro dell’Abbazia di Westminster, famoso in tutto il mondo, cantare alcuni dei canti natalizi più amati della nazione, insieme alle esibizioni musicali di Hannah Waddingham, Dan Smith, Griff, Katie Melua e del gruppo di musica folk della Cornovaglia, Fisherman’s Friends, come spiega il Daily Mail.

