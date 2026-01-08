A Roma nasce Augusto Caffè, il Gruppo Palombini inaugura luogo incontro tra storia e qualità

(Adnkronos) – Il Gruppo Palombini, storica realtà della ristorazione romana, inaugura Augusto Caffè, il nuovo progetto di caffetteria e piccola ristorazione affacciato su Piazza Augusto Imperatore, tra il Mausoleo di Augusto e l’Ara Pacis. L’apertura è a cura di Le Caffetterie di Palombini srl, società del Gruppo dedicata alla gestione di caffetterie e servizi di ristorazione presso sedi terze, in contesti culturali, istituzionali e aziendali di pregio. Augusto Caffè nasce come uno spazio pensato per la sosta consapevole, un luogo in cui il rito quotidiano del caffè e della pausa si intreccia con la memoria storica e architettonica di uno dei contesti più simbolici della Capitale. Un progetto che dialoga con il luogo senza sovrapporsi ad esso, valorizzandone identità, monumentalità e funzione urbana.

Fondato a Roma nel 1963, il Gruppo Palombini rappresenta da oltre sessant’anni un punto di riferimento nel panorama della ristorazione romana, distinguendosi per continuità, affidabilità e attenzione alla qualità del prodotto. Valori che attraversano generazioni e che trovano in Augusto Caffè una nuova espressione contemporanea, profondamente radicata nel tessuto culturale e sociale della città. La proposta gastronomica di Augusto Caffè riflette pienamente questa visione: materie prime selezionate, lavorazioni artigianali, attenzione alla stagionalità e alle filiere di qualità. L’offerta è pensata per accompagnare i diversi momenti della giornata – dalla colazione alla pausa pranzo, fino all’aperitivo – con uno stile accessibile ma curato, inclusivo e coerente con il contesto storico in cui si inserisce.

Con Augusto Caffè, Le Caffetterie di Palombini consolidano il proprio ruolo nella gestione di punti ristoro all’interno di sedi terze ad alta valenza culturale, mettendo a disposizione competenze organizzative, qualità del servizio e una visione dell’accoglienza costruita nel tempo. Il nuovo spazio si propone così come un presidio di qualità e ospitalità, aperto alla città, ai suoi abitanti e ai visitatori. Con questa inaugurazione, il Gruppo Palombini rinnova il proprio legame con Roma, riaffermando un’idea di ristorazione che unisce tradizione e contemporaneità, gusto e responsabilità, impresa e cultura.

