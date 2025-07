A processo titolari ditta ristrutturazioni, avrebbero truffato Rocco Casalino

(Adnkronos) – Vanno a giudizio, con citazione diretta davanti al giudice monocratico di Roma, i due responsabili della ditta di ristrutturazioni edilizie che avrebbero truffato Rocco Casalino, ex portavoce dell’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Secondo l’accusa i due, dopo aver incassato 41mila euro, avrebbero compiuto solo una parte dei lavori. Per i due imprenditori il processo è fissato a novembre. “Ci risultano altri sette casi analoghi da parte dei due titolari dell’impresa, compiuti con lo stesso modus operandi e per questo li porteremo a processo per dimostrare che si tratta di una condotta sistematica” afferma all’Adnkronos l’avvocato Mattia Alfano, che assiste Casalino. —[email protected] (Web Info)