A Elisabetta II piaceva lavare i piatti: lo fece per Cameron e la Thatcher

Elisabetta II era una regina che si sporcava le mani. O, meglio, i guanti, che spesso sfoderava per lavare i piatti dopo cena. Pur avendo a disposizione un esercito di domestici, fra camerieri, chef e governanti, sembra infatti che il lavaggio delle stoviglie fosse una delle sue passioni, secondo quanto rivelato dallo scrittore e conduttore radiofonico Gyles Brandreth nella biografia 'Elizabeth: An Intimate Portrait'. Nella quale, l'aneddoto più divertente riguarda l'ex premier britannico David Cameron, quando cercò di aiutare la regina nel suo compito preferito durante un soggiorno a Balmoral. L'ex primo ministro raccontò a Gyles che durante una cena "fui servito a tavola dal principe Filippo e da Sua Maestà la regina, i quali successivamente sparecchiarono e lavarono tutto, mentre io restavo seduto a parlare con gli altri ospiti. Ricordo di aver pensato di aiutarli e così mi sono alzato, mi sono infilato i guanti e ho iniziato a lavare i piatti. E ricordo che Sua Maestà disse: 'Che diavolo sta facendo primo ministro?'. Avevo infranto il protocollo, e mi sono seduto di nuovo e ho fatto quello che mi era stato detto". In un'altra occasione, un ex dipendente reale disse allo scrittore Harry Mount di quando Elisabetta aiutò a organizzare il pranzo dopo una battuta di caccia. La fonte ha raccontato che "alla fine del pasto, ho sentito qualcuno dire: 'Lavo i piatti'. Mi sono girato e ho visto la regina con i suoi guanti gialli per lavare le stoviglie". Anche l'ex maggiordomo reale Paul Burrell raccontò che una volta Elisabetta II iniziò a lavare i piatti davanti all'allora primo ministro Margaret Thatcher dopo un picnic. Da fervente monarchica, la Thatcher era fermamente convinta che la regina non dovesse lavare le stoviglie. Ma Burrel sostiene che un compromesso fu trovato, quando Elisabetta propose alla premier: "Bene, io lavo. Tu asciughi?". Brandreth sostiene che la passione della regina per il lavaggio dei piatti sia iniziata in tenera età. Naturalmente, coloro che hanno letto i diari di guerra dell'amica d'infanzia della regina, Alathea Fitzalan-Howard, sapranno che Lilibet era sempre stata brava nei lavori domestici. Nel marzo del 1941, quando frequentavano lezioni di cucina a Windsor, l'amica annotò: "A Lillibet piace lavare i piatti e lo fa più di tutti noi messi insieme".