800 anni del Cantico delle creature, Edoardo Torricella lo recita a Roma

(Adnkronos) – Domani 29 maggio, alle 18 presso la Sala Cinema del Municipio VI di Roma (via Fernando Conti), l'attore Edoardo Torricella reciterà il Cantico delle creature – conosciuto anche come 'Cantico di Frate Sole' – che compie quest'anno 800 anni. Un evento culturale insolito e straordinario che verrà presentato nella periferia di Roma, dove il regista e attore 90enne darà voce all'inno di San Francesco D'Assisi. Ha lavorato con Roberto Rossellini, Marco Bellocchio e Federico Fellini. Dal 1968 al 2018 ha fondato e diretto la compagnia teatrale 'Il Gruppo'. Attore e anche regista, Torricella si appresta a festeggiare i 90 anni. A soli 19 anni l'attore nato a Milano, che tra le varie interpretazioni vanta anche il San Paolo negli 'Atti degli Apostoli' di Rossellini', nel 1954 decide di astenersi dal mangiare carne e pesce, manifestando così la vicinanza agli animali. Il Cantico di Francesco, "straordinario profeta anticipatore, che culturalmente proclama il grande vantaggio dell'ecologia integrale, risuonerà ancora una volta nella periferia di Roma, rivelando a tutti il suo immenso stupore per la Bellezza del Creato in una nuova/antica Cultura Fraterna libera dalle logiche del Potere, politico, commerciale ed economico. Un rivoluzionario inno alla vita, di vera riconciliazione, e d'amore compassionevole verso gli altri animali, in un mondo violentato ormai da troppo tempo", sottolineano gli organizzatori dell'evento che è libero e gratuito.