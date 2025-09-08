News

8 settembre, a Roma ‘Tutti a casa’ di Comencini proiettato sulla Piramide

by Adnkronos
(Adnkronos) – In occasione dell'anniversario dell’8 settembre, a Porta San Paolo, a Roma, sarà celebrata la festa della Resistenza. La serata si aprirà con la proiezione sulla piramide Cestia di uno dei film più celebri del nostro cinema, 'Tutti a casa' di Luigi Comencini, interpretato da Alberto Sordi. , Un'idea dell'architetto Cesare Esposito. "Ringrazio il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che mi ha conferito la terza medaglia alla cultura e l'assessore Massimiliano Smeriglio per il patrocinio concesso per la realizzazione di questo evento commemorativo. Invito tutti i cittadini romani – dichiara Esposito – a partecipare a questa festa". La serata sarà presentata da Mary Rosati.  —[email protected] (Web Info)

