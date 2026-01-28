SYNLAB SDN rafforza la propria presenza in Campania con l’inaugurazione del nuovo Punto Prelievi di Torre del Greco, situato in Via Nazionale 560. L’evento ufficiale di apertura è programmato per giovedì 29 gennaio 2026, alle ore 18:00, e sarà l’occasione per presentare alla cittadinanza e alle autorità locali una struttura moderna, progettata per elevare gli standard di accoglienza e l’efficienza delle prestazioni sanitarie sul territorio. In occasione dell’inaugurazione, si terrà un taglio del nastro da parte dei vertici SYNLAB e un rifresco conviviale aperto a tutti.

Il nuovo centro nasce dal trasferimento della precedente sede di Via Nazionale 175 e rappresenta un investimento strategico volto a migliorare l’accessibilità ai servizi. Gli ambienti, completamente ristrutturati e funzionali, sono stati pensati per rispondere alle esigenze di ogni fascia d’utenza, con un’attenzione particolare al comfort e alla facilità di accesso, garantita anche dalla disponibilità di un parcheggio gratuito riservato ai pazienti.

L’offerta sanitaria del centro di Torre del Greco comprende una vasta gamma di prestazioni, dagli esami di laboratorio tradizionali, erogati anche in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, ai check-up di prevenzione personalizzati. La struttura si pone come punto di riferimento anche per la diagnostica avanzata, offrendo test prenatali non invasivi, indagini genetiche, breath test, curve da carico e spermiogrammi. Un pilastro fondamentale della nuova sede è rappresentato dal potenziamento dei servizi domiciliari: i cittadini potranno infatti richiedere presso la propria abitazione non solo i prelievi ematici, ma anche esami strumentali quali ECG, Holter, spirometrie e polisonnografie, oltre all’assistenza infermieristica.

Il Punto Prelievi è anche di riferimento per i pazienti per le prenotazioni di prestazioni di diagnostica per immagini, medicina nucleare e poliambulatoriale di tutti i Centri in Campania.

Non mancheranno numerose altre iniziative e campagne di screening a beneficio del territorio e per rendere la salute sempre più vicina e alla portata di tutti.