Gusto e Sogni insieme per Giovedì da Sogni, lo straordinario ciclo di incontri, terminato Giovedì 12 Dicembre, a cura del Cheese Bar Sogni di Latte: tre gli appuntamenti nel punto vendita di via Kerbaker, 13 a Napoli, durante i quali esperti hanno illustrato ai numerosi clienti partecipanti, aromi, sapori, origini, caratteristiche e accostamenti di formaggi sapientemente selezionati.

Ad aprire la kermesse del gusto, “Birra e Formaggio, la strana coppia”, un abbinamento di gran moda che, sempre più spesso, da’ vita ad accostamenti inediti e capaci di lasciare il segno. Il tour del gusto è stato curato da Gigi Muroli ed Ernesto D’Avino, Maestri assaggiatori ONAF, Tommaso Luongo, Presidente AIS Napoli e Gabriele Pollio, Relatore Birre AIS Napoli.

Nel secondo appuntamento protagonista è stato “Il tagliere perfetto”, workshop sull’arte della composizione del perfetto tagliere di formaggi, che ha visto anche una mini competizione tra i partecipanti, all’insegna dell’abbinamento migliore.

Per il terzo e ultimo incontro si è pensato, infine, al “Pan canasta d’autore”: bello, trionfale, saporitissimo, il Pan Canasta è uno dei protagonisti indiscussi delle festività natalizie, e non solo. E Sogni Di Latte ha stupito i suoi clienti con l’evoluzione gourmet del tipico Pan Canasta, grazie a quattro autorevoli protagonisti della cultura culinaria napoletana: per il pan canasta: Carlo Antignani | Pasticceria Antignani; per gli strati al formaggio: Domenico Iavarone | Josè Restaurant – 1 stella michelin, Salvatore Salvo | Pizzeria Fratelli Salvo, Mirko Scognamiglio | Paninoteca 12 morsi.

Appuntamento al prossimo anno, coi Giovedì da Sogni che avrà per tema lo Champagne, abbinato naturalmente ai migliori formaggi selezionati da Sogni di Latte.