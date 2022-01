Libri Market: anteprima assoluta del secondo capitolo della saga di Derek Dolphyn

Libri Market, lanciato lo scorso dicembre al centro storico di Napoli con una manifestazione patrocinata dal Comune di Napoli, chiude gli appuntamenti di sensibilizzazione alla lettura “Incontro con l’Autore” prima della pausa estiva.

Lo fa in grande stile: l’ultimo appuntamento della rassegna editoriale nel cuore antico della città, al Museum Shop & Bar di Largo Corpo di Napoli, è con Christian Capriello che presenterà per la prima volta il secondo libro della saga di Derek Dolphyn, “Derek Dolphyn e l’Enig-Mago” (edizioni Tullio Pironti, 2018, disponibile su Libri Market all’indirizzo https://www.librimarket.it/42034/Derek+Dolphin+e+l%27Enig-mago.htm).

L’appuntamento è per giovedì 28 giugno 2018 alle 18.00. A introdurre l’autore nel racconto del magico mondo del mago inconsapevole di essere tale, in un romanzo che ricorda nello stile la migliore narrativa fantasy per ragazzi (e non) degli ultimi anni, sarà il giornalista Enrico Parolisi, responsabile delle comunicazioni di Libri Market.

L’evento è organizzato in sinergia con la cooperativa sociale Sepofà, più volte partner delle iniziative Libri Market. Non solo, ma gli appuntamenti rientrano nel palinsesto di RdL Lab, lo spin-off di appuntamenti di Ricomincio Dai Libri, la fiera del libro di Napoli giunta alla V edizione che si terrà il prossimo ottobre tra Galleria Principe e Museo Archeologico.

L’AUTORE E IL LIBRO

Nato a Napoli il 20 Agosto del 1976, Christian Capriello svolge attualmente la professione di funzionario ingegnere presso il Comune di Napoli. Sposato, amante dello sport, della poesia, della tecnologia di consumo (e di quella sperimentale), convinto sostenitore della ricerca scientifica, coltiva una particolare passione per il cinema americano. E per la scrittura, chiaramente.

“Derek Dolphyn e l’Enig-Mago”, uscito negli scorsi giorni nelle librerie, è il secondo capitolo della saga di Derek Dolphyn che, nelle prime pagine del primo libro “Derek Dolphyn e il varco incantato” sembra un semplice 65enne solo e malinconico, ormai agli sgoccioli della sua vita terrena. Non sa, in realtà, di essere mago di un universo parallelo, ormai pronto a scoprire che tutto quello che lo circondava in realtà non era altro che un cerchio per tutelarlo in attesa di essere restituito al suo mondo che – chiaramente – dovrà salvare.

GLI ORGANIZZATORI

LibriMarket.it

LibriMarket.it, idea tutta napoletana dell’imprenditore Corrado Matacena (già “papà” di Matacena Web, Oceanon e Matacena Giochi) è un innovativo marketplace che nasce con l’obiettivo di favorire la vendita di prossimità dei libri. L’idea alla base è semplice: se cerco un libro su Libri Market, la piattaforma mi restituisce le librerie (registrate) che ne hanno disponibilità o – in alternativa – le soluzioni web. Questa idea da un lato vuole preservare i punti vendita di quartiere (afflitti da una lunga e perdurante crisi) e dall’altro ammazzare i costi di commissione delle grandi piattaforme web come Amazon.

Sepofà

Il Sepofà è cooperativa sociale di comunicazione e promozione editoriale e culturale che nasce a Napoli Est. La mission della cooperativa è quella di contrastare il disagio sociale attraverso la promozione della cultura.