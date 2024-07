I SUONNO D’AJERE martedì 30 luglio tornano a casa ad Agorà San Sebastiano al Vesuvio terza edizione

AGORA’ – SAN SEBASTIANO AL VESUVIO

Terza edizione

CINEMA – MUSICA – TEATRO

Dal 19 giugno all’8 settembre 2024

Parco urbano

Via Panoramica – San Sebastiano al Vesuvio

I Suonno d’Ajere tornano a casa. Dopo un tour che li ha visti esibirsi in tutta Europa, Irene Scarpato, Gian Marco Libeccio e Marcello Smigliante Gentile saranno in concerto a San Sebastiano al Vesuvio, terra d’origine della Scarpato

Una voce, una chitarra e un mandolino. Agorà San Sebastiano al Vesuvio ospita i Suonno d’Ajere: l’appuntamento è fissato per martedì 30 luglio 2024 alle ore 21,15 nell’arena di 500 posti del Parco Urbano di via Panoramica Fellapane nell’ambito della rassegna di cinema, musica e teatro di San Sebastiano giunta alla terza edizione e organizzata da Sirioevents in collaborazione con Red Carpet e Napoli Jazz Club (costo del biglietto del concerto 15 euro primo settore – 13 euro secondo settore). La conduttrice Emma Di Nicuolo introdurrà alla serata. Il giorno dopo, mercoledì 31 luglio 2024, è atteso il Galà di Aria Film Fest, il festival di cortometraggi sull’ambiente diretto da Alex Marano, in corso dal 16 al 31 luglio 2024.

Dalla Francia alla Germania, dalla Repubblica Ceca alla Svezia, i Suonno d’Ajere finalmente tornano a casa, in Campania. Il tour 2024 infatti fa tappa a San Sebastiano al Vesuvio, terra d’origine di Irene Scarpato.

L’album

“Nun v’annammurate” è il secondo album del trio che prende il titolo dal brano originale “Munno Cane” dell’autore Toto Toralbo ed è ispirato alla famosissima storia di Filumena Marturano di Eduardo De Filippo. “Amore busciardo”, “Il Vesuvio a Parigi”, “‘A gelusia”, “‘E ggioche ‘e prestiggio”, “‘Mparame ‘a via d’ ‘a casa mia”, “O calippese napulitano”, “Fotografia’ e “‘A canzone d’o roccocò” sono le altre tracce del disco. L’amore di cui si parla in questo lavoro è quello che i Suonno d’Ajere hanno per la canzone napoletana stessa. La lingua, le melodie, le espressioni, le vibrazioni che risiedono in essa sono ciò che emoziona costantemente il lavoro di Irene, Gian Marco e Marcello. E’ un amore che sa rivelarsi tormentato, ma che spinge ad andare avanti, scrivendo nuove canzoni napoletane contemporanee, con la forte consapevolezza che la tradizione raccontata dai Suonno d’Ajere sa essere sempre attuale e universale.

Il progetto Suonno d’Ajere e Irene Scarpato

I Suonno d’Ajere, ovvero Irene Scarpato (voce), Gian Marco Libeccio (chitarra classica) e Marcello Smigliante Gentile (mandolino, mandola, mandoloncello), si sono consacrati come i nuovi ambasciatori della canzone napoletana nel mondo esibendosi in contesti prestigiosi: dalla Konzerthaus di Vienna al Lincoln Center di New York, al JodpurRiff Festival di Jaiphur in India al Seoul Music Week in Corea, dal WOMEX di Lisbona al Babel Music XP di Marsiglia.

Irene Scarpato si è diplomata in Musica Jazz al Conservatorio di Napoli San Pietro a Majella. Tanti sono i premi vinti: da quello SIAE Nel 2017 vince il premio della critica per il miglior testo al Bologna Musica D’Autore. Nel 2018 vince il Premio della Critica Fausto Mesolella e la menzione per la migliore musica al Premio Bianca D’aponte. Nello stesso anno vince anche il Festival Sanremo Canta Napoli con il progetto “Suonno D’Ajere”.

Nel 2019 pubblica l’album in napoletano “Suspiro”. Con il progetto Suonno D’Ajere vince il “Premio Folkest 2019”, il premio Bianca D’Aponte International, la Menzione della Giuria Internazionale e il Premio alla migliore interpretazione al Premio Andrea Parodi.Ha inoltre condiviso il palco con Enzo Avitabile, Vinicio Capossela, Raiz e tutti gli artisti del cast di “Passione Live” in cui attualmente lavora. Ha partecipato alla biennale di Venezia 2017 prestando la voce per il film “La Chimera” e con il brano “Senza fa rummore” scritto da Maldestro nel film “Veleno” di Diego Olivares. È nel cast di Dignità Autonome di Prostituzione di Luciano Melchionna dal 2018. Ha collaborato alla colonna sonora del film Napoli Magica di Marco D’amore e appare in una scena in cui recita e canta il brano napoletano “‘A vucchella”. È Ermenlinda, attrice e cantante in “Scalo Marittimo” regia di Giuseppe Miale di Mauro al Teatro San Ferdinando di Napoli. È interprete di alcuni brani nella colonna sonora del film “Posso entrare? an ode to Naples” di Trudy Styler.

Agorà San Sebastiano al Vesuvio, nell’ambito della Rassegna del Verde 2024, gode del sostegno del Comune di San Sebastiano al Vesuvio – Ambito 28, Città Metropolitana di Napoli, Regione Campania e Film Commission e proporrà, fino all’8 settembre 2024, film, spettacoli e concerti.

Inizio film, concerti e spettacoli ore 21,15 Agorà

Biglietto cinema: 3,50 euro acquistabili sulla piattaforma 18Mounth o al botteghino

Biglietti spettacoli e concerti acquistabili su TicketOne o al botteghino

