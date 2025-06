Perfomedia 2025, al via il festival internazionale di performance art a Ortigia

Tutto pronto per l’apertura di Perfomedia 2025, il festival internazionale di performance art in programma a Ortigia dal 14 al 15 giugno, che vedrà quattordici artisti internazionali provenienti da diverse parti d’Italia e d’Europa esibirsi dal vivo in totale libertà, negli spazi della Galleria Montevergine Arte Contemporanea di via Serafino Privitera 6/8 e del Belvedere alla Turba bastione Cannamela. La curatrice Marilena Vita fornirà tutti i dettagli della manifestazione nel corso di una conferenza stampa che si terrà sabato 14 giugno, alle ore 10, nei locali della Galleria. Alla conferenza stampa interverranno anche l’Assessore alla Tutela e valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali del Comune di Siracusa on. Fabio Granata e Franca Morandi, moglie e partner artistica del compianto Emilio Morandi.

Gli artisti daranno vita a una riflessione corale sul tema “La Persistenza del Gesto”, in omaggio a Emilio Morandi, artista e curatore indipendente, il cui studio dagli anni Ottanta ha svolto un ruolo di punta nella sperimentazione della performance artistica.

Trasformeranno gli spazi coinvolti in luoghi di incontro tra idee, corpi e suoni, in una partecipazione attiva dove le azioni diventeranno co-creatori di significato. L’eredità di Emilio Morandi in questa tappa a Siracusa si riflette nell’urgenza espressiva del corpo, nel desiderio di abitare lo spazio con consapevolezza e nella volontà di mantenere vivo lo spirito di sperimentazione e libertà che ha segnato negli anni il percorso artistico del festival. Una riflessione sull’assenza, sulla persistenza del gesto e sull’arte totale che riafferma la potenza critica e generativa della performance, intesa non come evento effimero ma come traccia viva che continua a risuonare nel tempo. Perfomedia 2025 non solo omaggia una figura centrale della performance art italiana, ma riafferma il potenziale della performance art come linguaggio critico e collettivo, capace di interrogare il presente attraverso la persistenza del corpo e dei suoi attraversamenti.

Artisti di carattere internazionale proporranno per due giorni, a ritmo continuo – il sabato dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 16 alle 20 presso la Galleria Montevergine Arte contemporanea, in via Serafino Privitera 6/8, e la domenica dalle ore 17 alle 20 presso il Belvedere alla Turba Bastione Cannamela – una serie di performance aperte ai più svariati registri stilistici e che pongono al centro la corporeità, il gesto, il suono e la parola.

“Fin dalle sue origini – spiega la curatrice Marilena Vita – il linguaggio della performance art ha messo in crisi le tradizionali dicotomie tra presenza e assenza, opera e processo, autorialità e collettività. Al centro di questa pratica vi è la convinzione che il corpo sia un linguaggio in divenire, capace di farsi veicolo di tensioni politiche, estetiche e sociali. Il corpo dell’artista così diventa un medium di resistenza, che si oppone a ogni tentativo di reificazione, riaffermando la dimensione effimera e situazionale dell’arte”.

“L’evento– ha aggiunto l’assessore Granata – rappresenta uno dei momenti più originali e significativi delle celebrazioni ufficiali per il ventesimo anniversario dell’iscrizione di Siracusa nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Attraverso un linguaggio artistico contemporaneo, racconterà l’anima antica della nostra splendida città”.

La kermesse è realizzata dalla Galleria Montevergine Arte contemporanea in collaborazione con l’Associazione culturale Fabbrika Off e Artestudio Morandi con il patrocinio del Comune di Siracusa e dell’Assessorato alla Cultura. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.